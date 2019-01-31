Захарова: Гуайдо делает свои заявления со страниц американских СМИ

По словам представителя МИД РФ, с "трибуны американских СМИ" оппозиционер призывает к свержению законного Правительства Венесуэлы.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо делает свои заявления со страниц американской газеты. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, оппозиция Венесуэлы не хочет вступать ни в какой диалог, несмотря на готовность официальных властей. Вместо этого Гуайдо "с трибуны американских СМИ" призывает к свержению законного правительства.

Делает он это со страниц американской газеты. Кто пробовал разместить какую-либо статью авторскую на страницах американского издания, прекрасно знает, что сделать это непросто, но для нужных людей место всегда найдётся Мария Захарова

Как ранее писал Лайф, Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным главой государства. Трамп уже поздравил оппозиционера со "вступлением в должность" президента. При этом министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил о верности действующему лидеру страны Николасу Мадуро.