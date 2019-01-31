В Кремле заявили, что Путин был в курсе ситуации с задержанием Арашукова

Сенатору вменяют три статьи, среди них давление на свидетеля, участие в ОПГ и причастность к двум убийствам.

Президент РФ Владимир Путин был в курсе о деле сенатора Рауфа Арашукова до задержания парламентария. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Президент в курсе был до того, как произошло, — пояснил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что сенатору предъявили достаточно тяжкие обвинения.

Напомним, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации РФ. Члену Совфеда вменяют участие в ОПГ, давление на свидетеля и причастность к двум убийствам. Он арестован на два месяца.