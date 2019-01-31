Защита Рауля Арашукова намерена обжаловать его арест

Защита отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова — Рауля обжалует его арест.

— Это решение должно быть отменено, и уже завтра мы подадим жалобу, — рассказал журналистам адвокат Владимир Костанюк.

Как писал Лайф, суд арестовал на два месяца Рауля Арашукова по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС. При этом Арашуков-старший свою вину не признаёт.

Также сообщалось, что ранее задержали 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова. Он обвиняется в участии в преступной группировке, убийстве и давлении на свидетеля.