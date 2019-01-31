"Решился спонтанно". Похититель картины Куинджи принёс извинения

Обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Денис Чуприков принёс извинения за свой поступок и признался, что мысль о краже пришла внезапно.
— Он заявил, что решение украсть картину Куинджи возникло у него спонтанно, и попросил прощения у россиян за свой поступок, — цитирует ТАСС ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.
Отмечается, что виновность Чуприкова подтверждается видеозаписями и отчётами с места происшествия, а также очными ставками со свидетелями.
Напомним, картина Архипа Куинджи была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Подозреваемый в краже был задержан, ему также предъявили обвинения.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени