США и ЕС обсуждают возможность ввода новых санкций против России

Евросоюз также не исключает возможности продления санкций, наложенных после присоединения Крыма.

В свете последнего инцидента в Керченском проливе Вашингтон и ЕС могут ввести новые санкции в отношении Москвы. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

— И США, и Европа смотрят, какие дополнительные меры мы будем принимать, если Россия не согласится вернуть моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом, — цитирует слова политика ФАН.

По словам Волкера, Евросоюз также не исключает возможности продления санкций, наложенных после присоединения Крыма.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна незаконно пересекли границу России. Позднее нарушители были задержаны.