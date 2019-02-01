В Болгарии намерены продлить "Турецкий поток"

Болгарский оператор системы транспортировки и хранения природного газа "Булгартрансгаз" собирается продлить "Турецкий поток" до Сербии. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Стоимость строительства газопровода и дополнительной инфраструктуры оценивается в 1,4 миллиарда евро.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства морского участка "Турецкого потока".

Ожидается, что сухопутная и морская нитки газопровода будут запущены в конце 2019 года. При этом с 2022-го появится возможность отказа от транзита через Украину.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине назвали "Турецкий поток" самым опасным для Киева проектом.