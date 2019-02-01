СМИ: Гуайдо обещал России более выгодное партнёрство, чем Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции и спикер нижней палаты парламента Хуан Гуайдо в интервью Reuters заявил, что новая власть в стране будет выгодна России и КНР, которые поддерживают Мадуро в Совете Безопасности ООН и являются главными торговыми партнёрами Венесуэлы.

— Что больше всего устраивает Россию и Китай, так это стабильность в стране и смена правительства. Мадуро не защищает Венесуэлу, он не защищает чьи-либо инвестиции, и он не очень выгоден для этих стран, — выразил уверенность Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, успевший поработать водителем автобуса, профсоюзным организатором и министром иностранных дел, находится у власти с 2013 года.

В январе этого года оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его почти сразу же признали во многих государствах, например в Канаде, США и почти во всех странах Латинской Америки, за исключением Боливии.