Эво Моралес назвал заседание СБ ООН по Венесуэле вмешательством в дела страны

Президент Боливии Эво Моралес посчитал, что созыв заседания Совета Безопасности ООН по поводу политического кризиса в Венесуэле является вторжением во внутренние дела страны. Совбез ООН соберётся по инициативе США в субботу в 9 утра (17:00 по МСК).

— После попытки назначить марионеточного президента, который был отвергнут вооружёнными силами и суверенным народом Венесуэлы, Соединённые Штаты обратились с просьбой созвать заседание Совета Безопасности ООН для обеспечения вмешательства. Свободные народы великой Родины осуждают это вторжение, — написал Моралес в своём твиттер-аккаунте.

Ранее Эво Моралес многократно заявлял, что США является причиной всех международных бед, а Дональд Трамп ведёт двойственную политику по отношению к мигрантам и является врагом всего человечества.

В столице Венесуэлы — Каракасе — несколько дней проходят массовые протесты против действующего президента страны Николаса Мадуро. Инфляция за прошлый год в стране составила почти 1,7 млн процентов. 23 января, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.