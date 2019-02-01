В ДНР рассказали, чего ожидают от выборов на Украине

В ДНР надеются, что после президентских и парламентских выборов на Украине к власти придут люди, заинтересованные в мирном диалоге с Донбассом. Заявление министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой приводит РИА "Новости". В республике считают, что новые власти пересмотрят нынешнюю позицию Киева и начнут соблюдать договорённости.

— В 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы, и мы всё же надеемся, что к власти придут более заинтересованные в мирном диалоге с Донбассом люди… Мы надеемся, что те руководители, что придут к власти в результате выборов на Украине, не повторят ошибок своих предшественников, — цитирует агентство Никонорову.

Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта, а парламентские — осенью этого года. Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило, что все кандидаты в президенты соврали в своих декларациях.

Ранее Лайф приводил слова Виктора Медведчука, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", он заявил, что Донбассу стоит дать статус автономного региона Украины.