Самолёт-разведчик США в пятый раз за неделю заметили у берегов Крыма

За три часа полёта он приближался в том числе к Керченскому проливу и Новороссийску.

Американский военный самолёт совершил очередную разведывательную миссию у российских границ, сообщили западные авиационные ресурсы.

По их данным, борт EP-3E Aries II ВМС США вылетел с авиабазы на греческом острове Крит и в течение примерно трёх часов курсировал вдоль побережья Крыма. Он пролетал вблизи Керченского пролива и берегов Кубани, недалеко от Новороссийска.

За последнюю неделю это уже пятый разведывательный полёт американской авиации вблизи полуострова.

Как ранее писал Лайф, 28 января 2019 года у российских границ засекли сразу три самолёта-разведчика, принадлежавших США. Ещё несколько были замечены 30 января у берегов Крыма.