Следователи задержали владельца перевернувшегося под Калугой автобуса с детьми

Задержан индивидуальный предприниматель, которому принадлежал автобус, перевернувшийся в воскресенье в Калужской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смертельного ДТП в Калужской области задержан индивидуальный предприниматель из города Ярцево, — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в автобусе ехала детская танцевальная группа. Они направлялись из города Ярцево в Калугу в сопровождении взрослых. На 128-м километре дороги Калуга — Вязьма транспортное средство рухнуло в кювет и перевернулось. По последним данным, семь человек погибли, 38 обратились за помощью.

В МЧС считают, что водитель не справился с управлением. Пассажирка рассказала, что автобус занесло, и защитила мужчину, который сидел за рулём.