"Хребет сломан". Лавров рассказал о состоянии ИГИЛ в Ираке

Лавров также поделился мнением, что проблемы в стране остаются колоссальные и Ирак с огромным трудом удаётся собрать воедино как целостное государство.

Борьба с ИГИЛ* не завершена и у боевиков остается множество отрядов, однако у террористической организации в Ираке "сломан хребет", рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Киргизско-российского славянского университета.

— Все, кто занимается специально этой проблематикой, признают, что именно бывшие офицеры армии Саддама Хуссейна, выгнанные со всех постов, во многом определяют успех операции ИГИЛ в тех ситуациях, когда ИГИЛ достигает каких-то результатов. Это не означает, что борьба с ИГИЛ уже завершена, как говорится, хребет сломан, но остаются ещё разрозненные отряды, которым нельзя дать опять объединиться, которые нужно уничтожить, — цитирует министра РИА "Новости".

Днём ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что контингент США в Сирии будет частично перемещён на американскую базу в Ираке. В самой стране считают, что Штаты используют Ирак как плацдарм против Ирана. Вице-спикер парламента Хасан Аль-Кааби заявил о подготовке законопроекта о немедленном выводе из страны американских войск.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.