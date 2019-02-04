Навязывают язык. В Раде нашли новую причину массовой миграции украинцев

Украинцы массово мигрируют за границу, в том числе из-за желания властей насильно навязать украинский язык и любовь к стране, считает депутат Верховной рады, экс-министр социальной политики Наталья Королевская.

По её словам, защищать государственный язык нужно его престижем, престижем гражданства и жизни на Украине, давать людям уверенность в завтрашнем дне.

— Всё это в комплексе и создаёт те институты государственности: и язык, и гордость за свой паспорт, за свою страну. А путём таких насильственных желаний навязать язык, навязать НАТО, насильно заставлять людей полюбить свою страну — пять лет такой политики привели к тому, что более 10 млн людей сегодня уехали из страны в поисках себя в других странах, — отметила политик в эфире телеканала NewsOne.

Ранее на Украине называли число граждан, работающих за рубежом: на постоянной основе за границей трудится около 3,2 миллиона украинцев, а периодически туда уезжают на заработки 7–9 миллионов. Большая часть трудовых мигрантов работают в Польше. Сами жители Незалежной, согласно опросу, считают миграцию населения одной из наиболее актуальных угроз для страны.