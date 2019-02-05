Порошенко заявил, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские корабли вновь пройдут через Керченский пролив и на их борту могут присутствовать эксперты ОБСЕ, политики и журналисты.

— Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко, — отметил Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV.

При этом называть дату прохода украинский лидер не стал, так как "идут только добровольцы". Порошенко добавил, что Киев будет отстаивать свободу мореплавания.

Напомним, ситуация в Азовском море осложнилась после инцидента 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Чёрном море и, не отвечая на запросы погранслужбы, направились к Керченскому проливу. ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, моряки были арестованы. В Москве действия Киева были расценены как провокация.

Позже из-за инцидента в Верховной раде Украины призвали ввести новый — "азовский" — пакет антироссийских санкций.