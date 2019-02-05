В крови Децла не нашли наркотиков

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В крови Децла не нашли наркотиков

2023

Фото: © Facebook/Александр Толмацкий

Пока рассматривается версия, что известный рэпер скончался от сердечной патологии.

По предварительным данным, экспертиза выявила, что в крови рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) нет наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Удмуртии.

— Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено, — сообщили агентству правоохранители.

При этом, когда будут известны точные результаты экспертизы, пока не сообщается. Тело музыканта передали родственникам, чтобы они могли забрать его в Москву.

Кирилл Толмацкий скончался на 36-м году жизни 3 февраля в Ижевске после выступления. Предварительно, смерть наступила от сердечной патологии. За несколько лет до этого Децл говорил, что хочет инсценировать свою смерть в 35 лет.

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