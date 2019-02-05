СК подтвердил новое обвинение экс-главе Серпуховского района Шестуну

Следственный комитет России подтвердил новое обвинение в получении взятки экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Об этом сообщается на сайте СК.

Речь идёт о передаче Шестуну взятки через посредника с 2012 по 2018 год на общую сумму около 9 миллионов рублей. По версии СК, он получал взятки от руководителя НКО по развитию физкультуры и спорта.

Напомним, Александра Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. Сейчас он арестован. Вину подозреваемый не признаёт.

Ранее Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.