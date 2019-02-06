Трамп: США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность выработать новое соглашение по ДРСМД, которое включало бы в себя Китай. Об этом он рассказал, выступая с обращением к Конгрессу США.

— Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны, а возможно, мы не сможем. В этом случае мы значительно превзойдём и опередим всех остальных, — цитирует Трампа РИА "Новости".

Глава Белого дома также в очередной раз напомнил, что Россия якобы неоднократно нарушала положения договора, в то время как Вашингтон "полностью выполнял соглашение".

Напомним, 2 февраля США уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. Президент России Владимир Путин ответил, что Кремль зеркально ответит на действия США.