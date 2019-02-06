Полиция ищет дочь Башмета после пожара в "звёздном доме" в Москве

Правоохранительные органы разыскивают дочь знаменитого российского музыканта Юрия Башмета Ксению после пожара, произошедшего в её квартире в "звёздном доме" в Москве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 38-летняя Ксения и её гости покинули дом сразу после того, как произошло возгорание. Mash утверждает, что женщина не предприняла попыток предупредить соседей о пожаре, в связи с чем у полиции и возникли вопросы.

Напомним 4 февраля в историческом здании на Никитском бульваре загорелась квартира, принадлежавшая дочери Юрия Башмета. При пожаре погибло восемь человек. Предварительной причиной назвали неисправность электрооборудования.