В ЦКБ в преддверии церемонии прощания с Децлом усилили меры безопасности

В Центральной клинической больнице в Москве, где в скором времени начнётся церемония прощания с рэпером Децлом, усилили меры безопасности. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Добавим, что церемония прощания закрыта для журналистов.

Меж тем у здания ЦКБ уже сотни людей. Все они хотят увидеть музыканта в последний раз. Сегодня его похоронят на Пятницком кладбище.

Рэпер Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. Ранее Александр Толмацкий заявил, что о результатах экспертизы о причинах смерти станет известно только "через две недели".