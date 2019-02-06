Слёзы и овации. Децла в последний путь проводили аплодисментами — видео

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Слёзы и овации. Децла в последний путь проводили аплодисментами — видео

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Кирилла Толмацкого похоронят в Москве на Пятницком кладбище рядом с его бабушкой.

В Москве прошла церемония прощания с Кириллом Толмацким, известным как Децл. Рэпера под аплодисменты проводили родственники, друзья, а также сотни его поклонников.

Как уже сообщал Лайф, гражданская панихида прошла в Москве, в ЦКБ. Перед мероприятием в больнице усилили меры безопасности.

Толмацкого похоронят в Москве на Пятницком кладбище рядом с его бабушкой.

Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца. Ранее отец рэпера Александр Толмацкий заявил, что о результатах экспертизы о причинах смерти станет известно только "через две недели".

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