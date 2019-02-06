Юрий Башмет отменил выступление в Московской консерватории

Как сообщили в "Русском концертном агентстве", Юрия Башмета заменит другой дирижёр.

Дирижёр Юрий Башмет отменил своё выступление с Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" в Московской консерватории имени Чайковского, которое было запланировано на среду, 6 февраля. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам генерального директора "Русского концертного агентства" Дмитрия Гринченко, его заменит другой дирижёр. Как следует из афиши на сайте консерватории, им стал Фредди Кадена. Всем купившим билеты на мероприятие были разосланы смс-сообщения о замене дирижёра.

Отмечается, что ранее Башмет отменил пресс-конференцию из-за плохого самочувствия — у дирижёра поднялось давление.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в квартире дочери Юрия Башмета произошёл пожар, в результате которого погибло восемь человек.