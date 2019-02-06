Медведчук заявил, что не намерен менять позицию относительно автономии Донбасса

Он добавил, что давление со стороны Правительства Украины не повлияет на его мнение.

Председатель политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, несмотря на обвинения, не отказывается менять позицию относительно урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

— Предложив автономный статус для Донбасса, я эту точку зрения не меняю, буду повторять её постоянно, потому что считаю, что это реальный мирный план. И именно потому, что он реальный, его боится киевская власть, — сказал Медведчук.

Он добавил, что давление со стороны Правительства Украины не повлияет на его мнение.

— Мы эту позицию будем отстаивать, несмотря на все угрозы, репрессии, которые могут иметь место и которые, к сожалению, уже имеют место,— заявил он.

Как ранее сообщал Лайф, Генпрокуратура Украины завела против Медведчука дело по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность". По мнению политика, это произошло из-за его предложения сделать Донбасс автономным регионом Украины.