СМИ: Друга Бутиной обвинили в электронном мошенничестве

Американец Пол Эриксон, который якобы является другом арестованной в США россиянки Марии Бутиной, обвиняется в электронном мошенничестве и легализации преступно нажитых доходов по 11 пунктам. Об этом сообщает портал The Daily Beast.

Как утверждает прокуратура, Эриксон в период с 1996 по 2018 год "проводил ложные и мошеннические презентации для лиц в Южной Дакоте и других местах, чтобы склонить потенциальных инвесторов давать ему деньги для вложения их в его бизнес".

Сам 56-летний американец свою вину признавать не собирается. После предъявления обвинений Эриксона выпустили под залог.

В случае если его вина будет доказана, Полу Эриксону грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, а также штраф в размере от 250 до 500 тысяч долларов и три года надзорного режима после исполнения наказания.

Напомним, гражданка РФ Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, ранее признала свою вину в сговоре с целью нанести вред США. При этом отец Марии считает её решение результатом длительного давления.

Также Лайф писал, что Бутина перестала общаться с другими заключёнными.