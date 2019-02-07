В отношении аспиранта МГУ возбудили новое дело

По предварительным данным, дело связано с вандализмом, однако подробности предстоит выяснить.

Полиция вновь задержала аспиранта МГУ Азата Мифтахова из-за нового уголовного дела. Об этом РИА "Новости" сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

— Другое подразделение полиции задержало его после освобождения по первому уголовному делу, — сказала она.

Защитник уточнила: предположительно, новое дело связано с вандализмом.

Напомним, Мифтахова и ещё пятерых студентов МГУ задержали 1 февраля. Позже всех, кроме 25-летнего Мифтахова, перевели в статус свидетелей и отпустили. 4 февраля Балашихинский суд постановил продлить на трое суток срок задержания аспиранта. А сегодня полиция отпустила его и почти сразу задержала.

Ранее сообщалось, что молодой человек якобы признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки. При этом её он уже успел испытать. Позже адвокат опровергла данные СМИ о том, что в деле присутствуют признательные показания.