Подруга врача сборной России по стрельбе рассказала, как погибла девушка

По её словам, медик была хорошим водителем и имела большой стаж вождения — за рулём она всегда грамотна и уверенна.

Подруга врача сборной России по пулевой стрельбе Евгении Ивановой рассказала, что девушка погибла в результате автокатастрофы, которая произошла на трассе в Ленинградской области. По её словам, за последние две недели это уже третий летальный случай на этом участке.

— Евгения ехала за рулём авто "Лада Гранта", решила свернуть, не смогла справиться с управлением и столкнулась на встречной полосе с грузовиком. На этой дороге с конца января произошло три аварии с летальным исходом, уже четыре человека погибло, 8-летняя и 13-летняя девочки, — приводит её слова "Спорт-экспресс".

Она также отмечает, что Иванова была хорошим водителем и имела большой стаж вождения — за рулём медик всегда грамотна и уверенна.

— Может, там с дорогой что-то не то, кто знает, — продолжила знакомая Ивановой.

В целом девушка охарактеризовала врача сборной России по пулевой стрельбе как жизнерадостного и отзывчивого человека.

— Любила родственников, животных. У неё четыре собаки было. И обожала работу, всегда стремилась к чему-то новому. Очень жаль Женечку, — резюмировала она.

О трагедии стало известно сегодня, 7 февраля. Иванова скончалась в возрасте 35 лет. Она работала в Стрелковом союзе РФ более трёх лет и входила в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта. Там Лайфу сообщили, что девушка погибла в результате ДТП.