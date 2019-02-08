Адвокат Бутиной рассказал, когда возможно её возвращение в Россию

Арестованную в США Марию Бутину могут освободить и отправить в Россию через шесть недель. Об этом сообщил её адвокат Роберт Дрисколл.

Он не смог ответить на вопрос, когда россиянке вынесут приговор, однако заметил, что шансы клиентки выйти на свободу в ближайшее время имеются.

— Надеюсь, что вынесение приговора произойдёт через месяц или шесть недель, — приводит ТАСС слова Дрисколла.

Он добавил, что Бутина "выполняет все взятые на себя перед стороной обвинения обязательства", поэтому может рассчитывать на немедленное освобождение и возвращение на родину.

Напомним, Мария Бутина обвиняется в "работе на иностранное правительство". Россиянка вначале отказывалась от этого, но 13 декабря прошлого года она признала свою вину в сговоре с целью нанести вред Штатам. При этом отец Бутиной считает её решение результатом длительного давления с американской стороны.

Также Лайф писал, что предполагаемого друга Бутиной обвинили в электронном мошенничестве в США.