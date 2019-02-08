В ходе избирательной кампании на Украине полиция завела 19 уголовных дел

По данным главы ведомства, в правоохранительных органах зарегистрировали 803 обращения, вызванных нарушениями.

На фоне проведения предвыборной кампании в Незалежной установили 36 фактов подкупа избирателей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Полиция составила 544 административных протокола о незаконной агитации и 36 — по факту подкупа избирателей. Уже возбуждено 19 уголовных дел, — отметил он в эфире телеканала "1+1".

По данным главы ведомства, правоохранительные органы зарегистрировали 803 обращения, связанных с нарушениями.

Аваков добавил, что с инцидентами работает специальное подразделение МВД, созданное для разбирательства с нарушениями в ходе предвыборной гонки. Сотрудники подразделения фиксируют нарушения и направляют их в Центризбирком (ЦИК) для вынесения решения и возможного наложения санкций на нарушителей.

В связи с непростой ситуацией сейчас также обсуждают ужесточение наказания за нарушения в ходе выборов.

— Мы предлагаем предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение своего волеизъявления в помещении для голосования. Предлагается также ужесточить наказание за определённые преступления. Речь идёт о лишении свободы сроком до двух лет за незаконное использование или вброс избирательных бюллетеней, нарушение тайны голосования и получение избирателем неправомерной выгоды, —объяснил Аваков.

При этом он добавил, что инициатива предусматривает срок заключения до шести лет за преступления, связанные с непрямым подкупом избирателей, и фальсификацию документов.

Как сообщал Лайф, ранее кандидаты на пост президента Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко обратились в Нацполицию с жалобами на преследование. Владимир Зеленский подал заявление по той же причине 7 февраля. На фоне предвыборной гонки политик Виктор Медведчук предупредил, что власти Киева готовы на всё, чтобы сохранить власть.