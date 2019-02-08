Россию назвали одной из самых быстроразвивающихся в науке стран

Специалисты отмечают быстрые темпы развития науки в России на фоне других стран. Об этом заявил профессор Российской академии наук и Сколковского института науки и технологий Артём Оганов.

— Считаю, что в российской науке в целом происходят позитивные вещи. К примеру, растёт число публикаций в ведущих мировых научных журналах (первого квартиля), — передаёт его слова ТАСС.

При этом среди проблем научной сферы Оганов отметил маленькую зарплату, неудовлетворительный уровень технической оснащённости лабораторий, а также низкую публикационную активность отечественных специалистов.

— По публикационной активности Россия во втором десятке, и это не место для нашей страны. Но раньше было хуже, сейчас видны большие улучшения,— пояснил он.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых появятся научно-исследовательские центры мирового уровня. Глава государства также пообещал, что в науку продолжат привлекать молодых специалистов.