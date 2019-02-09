Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

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Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

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Фото © РИА Новости/Александр Шеметов

Сборная России по биатлону заняла третье место в мужской эстафетной гонке 4 х 7,5 км на этапе Кубка мира, которая состоялась в канадском Кэнморе.

Второе место с отрывом 43 секунды от российской команды заняла сборная Франции, первое место с отрывом в полторы минуты от сборной России завоевала команда Норвегии.

В настоящий момент стартовала эстафета 4 х 6 км среди женщин. За российскую команду бегут Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева. На данный момент сборная не входит даже в десятку лучших.

Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по биатлону в Канаде сократили из-за морозов.

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