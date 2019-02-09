Слушания по делу Бутиной в США перенесены на 26 февраля

Читайте также

Слушания по делу Бутиной в США перенесены на 26 февраля

8

Мария Бутина. Фото: © Facebook/Мария Бутина

Ранее адвокат обвиняемой в шпионаже россиянки выразил надежду, что её могут освободить через полтора месяца.

В США перенесена дата слушаний по делу Марии Бутиной на 26 февраля 2019 года, сообщается в электронной базе данных суда американского округа Колумбия. Изначально заседание было запланировано на 12 февраля.

Сообщается, что об изменении даты просила защита арестованной россиянки.

Как ранее писал Лайф, адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что девушку могут освободить в течение ближайших шести недель.

Напомним, Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Россиянку обвинили в "работе на иностранное правительство".

В декабре она согласилась пойти на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Штатам. Отец девушки считает её решение результатом давления со стороны США.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×