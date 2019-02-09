Слушания по делу Бутиной в США перенесены на 26 февраля

В США перенесена дата слушаний по делу Марии Бутиной на 26 февраля 2019 года, сообщается в электронной базе данных суда американского округа Колумбия. Изначально заседание было запланировано на 12 февраля.
Сообщается, что об изменении даты просила защита арестованной россиянки.
Как ранее писал Лайф, адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что девушку могут освободить в течение ближайших шести недель.
Напомним, Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Россиянку обвинили в "работе на иностранное правительство".
В декабре она согласилась пойти на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Штатам. Отец девушки считает её решение результатом давления со стороны США.
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