Помпео предоставил сенаторам США последние данные по делу Хашогджи

Госсекретарь США Майкл Помпео 8 февраля предоставил американским сенаторам последнюю информацию о ходе расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Госдепартамента.

Там также отметили, что ведомство "регулярно консультировалось и вело переписку с конгрессом после убийства Джамаля Хашогджи".

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года, после того как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. Как утверждается, тело Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах. Останки нашли в колодце на территории резиденции.