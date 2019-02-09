Порошенко объявил об официальном старте своей предвыборной кампании

Политик заявил, что баллотируется на пост главы государства во второй раз, чтобы, в частности, восстановить территориальную целостность страны.

Украинский президент Пётр Порошенко объявил об официальном старте предвыборной кампании в ходе выступления на общественном форуме "Открытый диалог" в Киеве.

— Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная, — заявил политик.

По словам Порошенко, во время второго срока на посту главы государства он намерен бороться с бедностью, подготовить страну к вступлению в ЕС и НАТО и восстановить территориальную целостность Незалежной.

Пётр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины в последний день — 3 февраля. При этом в здание он пробрался с чёрного хода, так как у главного входа его ждали активисты. Ранее комиссия нашла ряд нарушений в декларации Порошенко о доходах. Оказалось, что лидер Незалежной "забыл" оплатить налоги и "припрятал" целый корабль.