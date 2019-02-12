Спасённого из-под завалов в Магнитогорске малыша выпишут 14 февраля

В этот день будет день рождения мальчика. Перед вылетом домой он с родителями станет участником одной из телепередач.

Спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске малыша Ваню Фокина выпишут из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 14 февраля. Об этом РИА "Новости" рассказал отец мальчика, Евгений Фокин.

— Выпишут в четверг (14 февраля)... К приезду почти всё готово, только диван ждём, — сообщил отец малыша.

Он также отметил, что тогда же будет день рождения Вани. Перед вылетом мальчик вместе с родителями станет участником одной из телепередач.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло 39 человек. 1 января 2019 года из-под завалов спасли ребёнка, мальчик лежал в кроватке и был тепло укутан. Младенца госпитализировали в тяжёлом состоянии, у него были диагностированы серьёзные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма, позже ребёнка доставили на лечение в Москву. В столице с Ваней находится мама.