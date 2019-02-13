Столичных водителей просят быть внимательнее на дорогах из-за снегопада

В ГИБДД также обратили внимание на правила остановки и стоянки для обеспечения работы снегоуборочной техники.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей быть внимательнее на дорогах из-за сильного снегопада, который продолжается в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автолюбителей также попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать особенности езды по скользкой дороге.

В ГИБДД обратили внимание на требование соблюдать правила остановки и стоянки для обеспечения работы снегоуборочной техники.

Ранее МЧС предупредило москвичей о гололёде и мокром снеге, которые ожидаются в столице сегодня, 13 февраля. На маршруты вышло более 400 единиц городского транспорта, а в аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов.