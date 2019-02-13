Зимний рекорд. Снегопад в Москве продлится весь день

Температура воздуха постепенно будет снижаться, а к вечеру на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Снегопад в Москве стал рекордным с начала 2019 года, он продлится весь день. Об этом Лайфу рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

— С начала года это самый сильный снегопад, в январе у нас были два дня сильного снегопада — 26-го и 27-го января, но тогда суточное количество влаги не превышало 10 мм. Однозначно, сегодняшний снегопад — самый сильный с начала зимы и рекордный для 13 февраля, — рассказала Волосюк.

По прогнозам синоптиков, после полудня снегопад начнёт ослабевать, однако полностью прекратится лишь поздним вечером.

— Но при этом у нас будет снижаться температура, так что вся влага, которая сегодня уже скопилась на дорогах и тротуарах, начнёт замерзать, и, по нашим оценкам, ночью температура понизится до –4...–5 градусов, по области и ниже, — добавила Волосюк.

Напомним, в Москве продолжается снегопад, который начался вечером 12 февраля. Ранее МЧС предупредило москвичей о гололёде и мокром снеге. ГИБДД попросила водителей быть внимательнее на дорогах.