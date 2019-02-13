"Блондин в кожаной куртке". Катя Лель рассказала, как выглядят инопланетяне

Некий мужчина хотел забрать певицу жить во внеземную цивилизацию, но она заявила, что ещё не всё сделала на Земле, и тогда он пообещал вернуться за ней позднее.

Российская певица Катя Лель с 16 лет контактирует с внеземной цивилизацией. Если при первой встрече с НЛО исполнительница не поняла, что с ней произошло, то после второй смогла запомнить некоторые детали своего "путешествия".

Как заявила Лель на пресс-конференции, которую транслировал Лайф, следующий из контактов с инопланетянами у неё произошёл, когда она спала в комнате со своей старшей сестрой.

— Ощущение парализованности, нельзя двинуться и ничего сказать. Я вижу светящийся, мигающий пол и не понимаю, где нахожусь. Если бы я осознала, что нахожусь у них на корабле, у меня был бы разрыв сердца. Ощущение заторможенности. Вижу темно-коричневые кресла, на одном из которых сама сижу, — говорит она.

Певица добавила, что слышала голоса, которые раздавались ранее. В частности, такие, как в первый раз, после которого у неё пропали несколько зубов. По её словам, в тот момент к ней подошёл кто-то в человеческом обличье.

— Я не могу поднять головы, поэтому вижу только ботинки и слышу приятный мужской голос. Затем я смогла его увидеть. На нём была светло-коричневая кожаная куртка, — обратила внимание Лель.

Некий мужчина, как отмечает певица, взял её за руку и сказал: "Ну что, Катя, ты готова?", и она поинтересовалась: "К чему?".

— В ответ услышала: "Разве мы тебя недостаточно подготовили?". Тут я всё поняла и начала умолять не забирать меня, потому что мне нужно ещё многое сделать на Земле. Тут в памяти у меня начали возникать вещие сны, которые я видела раньше. Я поняла, что нахожусь у них, — отметила она.

"Инопланетянин" же пообещал дать Лель время и вернуться за ней позже.

Ранее Катя Лель сообщала, что контактирует с внеземной цивилизацией начиная с 16 лет. Комментируя эту ситуацию, финалист 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" народный целитель Анатолий Леденёв в беседе с Лайфом заявил, что его тоже похищали инопланетяне.