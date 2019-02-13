"Они сильнее и умнее". Лоза отказался от встречи с инопланетянами

Также музыкант прокомментировал заявление Кати Лель. По его мнению, если певица и вправду видела пришельцев, то об этом не надо было молчать почти 30 лет.

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Лайфом прокомментировал высказывания певицы Кати Лель об её контактах с внеземной цивилизацией.

— Не думаю, что если такой контакт был, о нём надо было молчать 28 лет. Почему она решила рассказать об этом так поздно? Почему сейчас? Она мне говорила, что боялась, что её засмеют. Но эта тема давно гуляет вроде бы. Мне кажется, сколько я живу — столько об этом и говорилось, — сказал он.

По его словам, Лель впервые заговорила о связях с пришельцами на "одной телепередаче", и тогда все в первую очередь поинтересовались, почему она не рассказала об этом раньше. Лоза полагает, что для встречи с инопланетянами нужна вера, но при этом сам не хотел бы с ними увидеться.

— Я прекрасно понимаю, что если они сюда пришли, а мы к ним прийти не можем, значит, они сильнее, умнее, технологичнее и выше нас. Если те сильнее нас, они должны относиться к нам пренебрежительно. Мне бы не хотелось встречаться с теми, кто отнесётся к нам как к братьям меньшим. У нас не будет равноправного диалога с ними. Зачем друзья, которые могут, когда захотят, взять и выдрать у меня зуб, похитить меня, а потом вернуть обратно? На таких условиях общаться с ними не хочу, — заключил он.

Ранее Катя Лель сообщала, что контактирует с внеземной цивилизацией начиная с 16 лет, и даже описала, как они выглядят. Комментируя эту ситуацию, финалист 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" народный целитель Анатолий Леденёв в беседе с Лайфом заявил, что его тоже похищали инопланетяне.