Бывшая жена Цеповяза заявила об угрозах экс-супруга

Бывшая жена члена банды "цапков" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя обратилась в полицию за помощью. Об этом она сама сообщила в редакцию телеканала "360".

По словам женщины, бывший супруг, находящийся в Хабаровском СИЗО, угрожает ей через посредника увечьями и расправой, причём угрозы поступают по телефону. Стришняя отметила, что расследование ещё не началось.

Напомним, Вячеслав Цеповяз — один из участников банды "цапков", которая в 2010 году убила 12 человек, включая четверых детей. Ранее в Сети появились кадры комфортной жизни Цеповяза в тюрьме. Сообщалось, что главу УФСИН по области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после скандала, а работников колонии уволили.

Стришняя ранее отсудила у Цеповяза 4,3 миллиона рублей.