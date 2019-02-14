"Он уже наш спасатель". Сотрудники МЧС подготовили подарок для Вани Фокина

Ранее отец мальчика сообщил, что после выписки перед отлётом в Магнитогорск Ваня станет участником одной из телепередач.

Сотрудники МЧС России подготовили особенный подарок для Вани Фокина, который был спасён из-под завалов дома в Магнитогорске. Сегодня малыша выписывают из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

— Это его кофточка, с его фамилией и инициалами. Ну а здесь, сзади, эмблема. Он уже включён в списки нашего центра, он уже наш спасатель, — рассказал сотрудник МЧС.

Напомним, 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. Погибло 39 человек. 1 января 2019 года из-под завалов спасли ребёнка — мальчик находился в кроватке и был тепло укутан. Малыша госпитализировали в тяжёлом состоянии, у него были диагностированы серьёзные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма. Позже Ваню Фокина доставили на лечение в Москву. Отец малыша сообщил, что по возвращении сына домой они будут праздновать день рождения Вани.