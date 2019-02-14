Спасённого в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы — видео

Ваню Фокина, спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске, выписали из больницы в Москве. Лайф вёл видеотрансляцию с места событий.

Напомним, 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. Погибло 39 человек. 1 января 2019 года из-под завалов спасли ребёнка — мальчик находился в кроватке и был тепло укутан. Малыша госпитализировали в тяжёлом состоянии, у него были диагностированы серьёзные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма.

Позже Ваню Фокина доставили на лечение в Москву. Отец малыша сообщил, что по возвращении сына домой они будут праздновать день рождения Вани.