Победа Петра Порошенко на грядущих выборах президента Украины может завести страну в ещё больший кризис, считает кандидат на пост главы государства депутат Верховной рады Евгений Мураев.

— Война не закончилась, девять миллионов работоспособного населения проголосовали ногами, экономика в глубоком пике, мы поссорились со всеми соседями. Ещё пять лет такого правления — и страну растащат как лоскутное одеяло. Он делает всё, чтобы разбудить большой пожар, разделяет нас по истории, языку, а теперь ещё и вере, — заявил Мураев в эфире телеканала "Наш".

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. По результатам социологических опросов, в рейтинге "народной любви" лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте — бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко — третий. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что нынешний лидер Украины сможет сохранить свой пост только в том случае, если прибегнет к фальсификациям результатов голосования.

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