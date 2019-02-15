Сотрудники МЧС взяли шефство над спасённым в Магнитогорске малышом

Спасатели считают Ваню своим крестником и намерены навещать мальчика и следить за его дальнейшей судьбой.

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, которые вытащили 11-месячного Ваню Фокина из-под завалов дома в Магнитогорске, взяли над мальчиком шефство. Об этом сообщил глава центра Анатолий Саввин.

— Мы встречались в Магнитогорске с его отцом, тётей, выпили чаю, рассказали, как проводилась спасательная операция. Сказали им, что мальчик стал нашим крестником, что мы его берём под свой патронаж, будем навещать и следить за его дальнейшей судьбой, — рассказал он в интервью ТАСС.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, в результате чего погибло 39 человек. Спустя 35 часов — днём 1 января 2019 года — из-под завалов спасли 11-месячного Ваню Фокина, пролежавшего всё это время в кроватке. С серьёзным обморожением и черепно-мозговой травмой малыша доставили на лечение в Москву. Сегодня он вернулся домой. Лайф публиковал видео первых объятий отца с сыном после выписки.