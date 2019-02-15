В Общественной палате поддержали идею повысить возраст продажи алкоголя

Там призывают ввести такое ограничение на торговлю всем спиртным вне зависимости от крепости.

Член Общественной палаты России и руководитель движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев уверен, что предложение Минздрава увеличить возраст продажи алкоголя — это шаг в правильном направлении.

— Фундаментальная поддержка граждан на протяжении пяти лет показывает популярность данной инициативы среди людей, — сказал он РИА "Новости".

Он подчеркнул, что увеличение возраста продажи алкоголя нужно ввести в отношении всех спиртных напитков — как крепких, так и слабых.

— Это наша принципиальная позиция: нет опасного и неопасного алкоголя для молодёжи. Защита здоровья детей — приоритет, — заявил Хамзаев.

Лайф рассказывал, что ещё в прошлом году в Министерстве здравоохранения России заявили, что готовят законодательную инициативу, чтобы запретить продажу алкогольной продукции людям до 21 года. Глава ведомства Вероника Скворцова привела международную статистку: 25% людских смертей в возрасте 20–39 лет связаны с алкоголем.

Подобное предложение уже было отвергнуто правительством в 2017 году.