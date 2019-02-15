Суд отправил под арест третьего фигуранта дела Baring Vostok

Ранее сообщалось, что Кордичев дал показания против соучастников и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Председатель совета директоров "Вятка-Банка" Алексей Кордичев арестован на два месяца по подозрению в причастности к хищению 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Как сообщил корреспондент Лайфа из Басманного суда Москвы, третий фигурант дела Baring Vostok также заключён под стражу до 13 апреля.

Ранее сообщалось, что Кордичев выразил готовность сотрудничать со следствием и дал показания против соучастников. При этом до задержания он пытался скрыться от правоохранителей.

На тот же срок Басманный суд арестовал гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и партнёра инвесткомпании Baring Vostok Филиппа Дельпаля, гражданина Франции.

Ранее сегодня Лайф рассказывал, что силовики задержали основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а вместе с ним — ещё пять человек. Группу лиц подозревают в проворачивании мошеннической схемы. Калви умолчал о долгах в 2,5 млрд рублей при продаже акций своего коллекторского агентства банку "Восточный".