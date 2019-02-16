Молчание и презрение. Муж Скабеевой не ответил на провокацию украинского ТВ

Двое корреспондентов настойчиво цитировали оскорбления в адрес супруги российского телеведущего, но так и не добились никакой реакции.

Корреспонденты украинского телеканала "Прямой" обратились с провокационными вопросами к мужу журналистки телеканала "Россия" Ольги Скабеевой Евгению Попову.

Они спросили, намерен ли он защищать честь супруги, после того как её толкнули и оскорбили в кулуарах ПАСЕ.

Телеведущий ничего не ответил. Тогда журналист Пётр Залмаев процитировал непристойные слова, произнесённые в адрес Скабеевой. Попов лишь бросил взгляд, выражающий презрение.

— Господин Попов, очевидно, поражён тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа, — предположил коллега Залмаева Тарас Березовец.

Напомним, во время интервью в кулуарах Парламентской Ассамблеи Совета Европы российскую журналистку Ольгу Скабееву толкнул украинский корреспондент. Затем так же поступил депутат Верховной рады Борислав Берёза. Он помешал Скабеевой задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

Как писал Лайф, после инцидента Евгений Попов назвал толкнувших его украинцев "рогулями" — так в Незалежной называют людей, не способных воспринять городскую культуру.