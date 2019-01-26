Муж Скабеевой назвал украинцев, толкнувших её в ПАСЕ, "рогулями"

По его мнению, если бы представитель России толкнул иностранного журналиста, то против него были бы введены санкции чуть ли не в тот же момент.

Муж российской журналистки Ольги Скабеевой ведущий программы "60 минут" Евгений Попов, комментируя инцидент, произошедший с его супругой, назвал представителей Украины, толкнувших Ольгу, "рогулями".

По словам Попова, украинские представители совершили серьёзное правонарушение — применили насилие к журналисту. Тех, кто это сделал, он назвал "рогулями" (этим словом городские жители на Украине называют тех, кто не способен принять городскую культуру. — Прим. Лайфа), таким образом подчеркнув их низкий культурный уровень.

Попов отметил, что после инцидента различные украинские депутаты высказались в поддержку толкнувших, заверив их, что они не понесут никакой ответственности за это.

— Мы, конечно же, обратили на это внимание ПАСЕ. Нам ответили, что ваше письмо принято к рассмотрению. То есть Парламентская ассамблея Совета Европы, в стенах которой применяется насилие к человеку. Я не знаю — меры, не меры, наказывать, что с ними делать — мне всё равно. То есть эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему. Дальше будем исходить из того, что они скажут. А если не скажут, всё будет окончательно ясно, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, украинский журналист Сергей Сидоренко, а также украинский депутат Борислав Берёза оскорбляли и толкнули Скабееву во время интервью в кулуарах ПАСЕ. После этого за журналистку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Также пользователи Сети предложили отправить в ПАСЕ депутата Госдумы и чемпиона мира по боксу Николая Валуева для защиты Скабеевой.