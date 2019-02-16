Последний военный спутник запустят с Байконура в 2019 году

После этого запуски всех космических аппаратов в интересах Министерства обороны России будут проходить с космодрома Плесецк.

В 2019 году состоится последний запуск российского военного спутника с космодрома Байконур. Об этом сообщил заместитель командующего Космическими войсками ВКС России Игорь Морозов в эфире радио "Эхо Москвы".

Он добавил, что все последующие запуски аппаратов для оборонного ведомства будут проходить с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Как пояснил Морозов, военные задачи постепенно снимали с Байконура, поскольку он расположен на территории другой страны.

По его словам, за последние десять лет почти полностью обновлён состав российской группировки спутников оборонного назначения.

— В настоящее время в отечественной орбитальной группировке — около 150 космических аппаратов, более 70% управляем мы, — сказал замкомандующего.

Как писал Лайф, с Байконура в декабре 2018 года стартовала ракета "Протон-М" с военным спутником. Ранее с космодрома Плесецк запустили ракету "Рокот" с целым блоком аппаратов для Минобороны.