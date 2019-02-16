Порошенко оценил свои шансы на выборах президента Украины

В рейтинге "народной любви" действующий глава государства занимает только третье место.

Пётр Порошенко уверен, что на грядущих выборах президента Украины его ждёт "отличный результат", сообщает РИА "Новости".

— Никто не знает, кто победит... Но я абсолютно уверен, что у меня будет отличный результат, — сказал Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. По результатам социологических опросов, в рейтинге "народной любви" лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте — бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко — третий.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев предсказал, что в случае победы Порошенко "страну растащат, как лоскутное одеяло".