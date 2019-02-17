Хизер Нойерт отказалась от борьбы за должность постпреда США при ООН

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Хизер Нойерт отказалась от борьбы за должность постпреда США при ООН

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Фото: © AP Photo/Alex Brandon

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт отказалась от борьбы за должность постпреда США при ООН, об этом сообщили в Госдепе.

— Сегодня Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру на должность постпреда США при ООН. Президент вскоре объявит кандидатуру постоянного представителя США в ООН, — говорится в сообщении.

Занимавшая ранее этот пост Никки Хейли заявила об отставке в октябре 2018 года. Она посчитала, что на этом месте её должны сменить новые люди. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Хизер Нойерт на вакантную должность. Сама она рассказывала, что с нетерпением ждёт начала работы в ООН.

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