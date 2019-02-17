Башаров заявил, что узнал о разводе с женой в Интернете

Судя по всему, для актёра заявление супруги стало неожиданным, ведь в то время, как он работает в Москве, Елизавета отдыхает с подругой и сыном в Таиланде.

Российский актёр Марат Башаров узнал о разводе с женой через Интернет. Как сообщает издание "Стархит", он намерен добиться того, чтобы супруга после расторжения брака не носила его фамилию.

— Почему я узнаю о нас из Интернета? Ничего не скажешь! Только попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова. Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу и денежки им отсылаю, — сказал он.

Ранее сообщалось, что супруга артиста и ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Марата Башарова Елизавета намекнула, что подала на развод после избиения. Накануне на своей странице в "Инстаграме" девушка подтвердила, что разводится.

Башаров неоднократно оказывался в центре скандала по поводу избиений. Фото экс-супруги актёра Екатерины Архаровой со следами побоев на лице облетели все СМИ. А в конце декабря 2018 года сообщалось, что артист поднял руку на новую жену — Елизавету Шевыркову. Ранее психиатр объяснил феномен зависимости женщин от тирана Башарова и отметил, что все выходки звезды "связаны с его алкоголизацией".